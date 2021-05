O&O ShutUp10: Antispy outil gratuit pour Windows 10

O&O ShutUp10 signifie que vous avez contrôle absolu sur les fonctions de confort que vous désirez utiliser sous Windows 10. Vous pouvez donc décider quand la transmission de vos données va trop loin. Grâce à une interface très simple, vous contrôlez dans quelle manière Windows 10 respecte votre vie privée en décidant quelles fonctions non désirées devraient être désactivés.

O&O ShutUp10 est entièrement gratuit et exige aucune installation – il se laisse gérer sur votre PC directement et immédiatement.

Davantage de contrôle sur votre système d’exploitation Adaptez vos paramètres de sécurité

Protégez votre vie privée

Services de localisation de commande

Contrôle mises à jour Windows

Ne transmettez pas vos données d’utilisateur et des diagnostics Renseignements complémentaires Version Portable – aucune installation requise Système d’exploitation : Microsoft® Windows 10

versions jusqu’à 2009 (20H2) Disponible en anglais, allemand, français, italien,

espagnol, russe et chinois (simplifié) O&O ShutUp10 EULA

Windows 10 veut donner toujours la meilleure expérience possible aux utilisateurs. Cependant, Windows 10 exige très rarement qu’ils lisent et confirment un avis de sécurité. Malheureusement, cette approche simplifiée de Microsoft signifie aussi que pour beaucoup d’utilisateurs, trop de données seront transmises qu’ils normalement préféreraient garder chez eux.

Microsoft utilise la plupart des données pour afficher des informations personnalisées afin de rendre la vie plus facile pour l’ordinateur. Par exemple, Windows 10 peut vous rappeler de partir à l’aéroport 30 minutes plus tôt à cause de la circulation en route. Afin de fournir cette information pour vous, cependant, Windows 10 doit accéder à vos entrées d’agenda, vos e-mails (c’est à dire l’email de confirmation du vol), votre position actuelle et il doit avoir accès à l’Internet pour obtenir des nouvelles de la circulation.











Certains services font un journal de bord de toutes vos entrées de clavier. Ils partagent aussi vos données d’accès WLAN avec vos contacts Facebook ou connectent votre ordinateur à un public – et potentiellement non protégés – réseau sans demander votre permission. Bien que cela signifie que vous et vos contacts ne s’occupent pas des mots de passe compliqués WLAN, un risque de sécurité important se produit.

Décidez vous-même jusqu’à quel point votre “confort” vous importe par rapport votre vie privée et sa protection. O&O ShutUp10 vous présente tous les paramètres importants dans un seul endroit – une connaissance informatique précédente aussi bien qu’un changement manuel des paramètres du système Windows 10 n’est pas nécessaire.

O&O ShutUp10 est entièrement gratuit et exige aucune installation – il se laisse gérer sur votre PC directement et immédiatement. Et au contraire de tant d’autres programmes gratuits, il n’installera ni téléchargera un logiciel indésirable ou inutile sur votre système!